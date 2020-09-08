Следующей рухнет Россия: Лукашенко сделал предупреждение

Следующей рухнет Россия: Лукашенко сделал предупреждение
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент призвал российские власти не расслабляться

В случае, если Белоруссия "рухнет", следующей падет Россия. Об этом предупредил Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами. 

По его словам, к такому выводу он пришел вместе с российским руководством страны. Лукашенко заявил, что ввиду ближайших политических событий, которые ждут Россию, расслабляться нельзя. 

Он отметил, что особая сложность ситуации заключается в протестах. 

"Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь", – приводит его слова РИА "Новости". 

Во время развернувшихся после президентских выборов митингов, Лукашенко обсуждал ситуацию с другими мировыми лидерами. Путину он сделал предупреждение:  противостоять протестам нельзя. 

Белорусский лидер считает, что главная цель сил, занимающихся раскачиванием ситуации в Республике – Россия. Они намерены дестабилизировать ситуацию в РФ и серьезно ударить по Москве. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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картоха прям мессингом заделался,как будто без сопливых не видно как расплодились кастрюли в россии и как им потворствует власть на всех уровнях,порой власть хуже этих кастрюль действует,вредит и калечит страну и народ,занимается воровством и саботажем
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