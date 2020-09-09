Тихановская обратилась к россиянам

Тихановская обратилась к россиянам
Светлана Тихановская. Фото:EPA
Поводом стало обвинение Лукашенко в желании оппозиции дестабилизировать ситуацию в России

После того как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам, экс-кандидат Светлана Тихановская решила выступить с обращением к россиянам, чтобы обозначить, какого мнения придерживается оппозиция об отношениях с РФ. 

Тихановская заявила, что вокруг Лукашенко активно работает "российская пропаганда", но, в чем она выражается, не рассказала. По ее словам, к президентской гонке в этом году лидер подошел "без шансов на переизбрание", из-за чего выбрал насильственный метод удержания власти. 

Оппозиция выдвинула всего три требования  – уход Лукашенко с поста, новые выборы и освобождение всех политзаключенных. Тихановская уверяет: ни на одном этапе протестов не было никаких намеков на борьбу против России. 

"И, уверена, не станет таковой", – подчеркула она. 

Экс-кандидат в президенты отметила, что русские и белорусы останутся братскими народами, и очень важно не испортить между ними отношения, передает URA.RU

Напомним, ранее Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что настоящая цель протестующих вовсе не Белоруссия – на деле они нацелены на дестабилизацию ситуации в России. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей