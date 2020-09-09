Лукашенко сделал неожиданное признание о Путине

Президент РБ дал интервью Маргарите Симоньян

Главный редактор RT прилетела в Белоруссию, чтобы взять интервью у Александра Лукашенко и обсудить протесты, которые начались в результате непризнания жителями Республики результатов выборов. Во время интервью Маргарите Симоньян глава РБ сделал неожиданное признание о президенте России.

"Путин любит тепло", – заявил Батька.

Симоньян возразила и сказала, что у Владимира Путина тоже холодно во время интервью. "Он любит тепло и не терпит всего вот этого, и кондиционеры не включает", – поспорил Лукашенко. Фрагмент интервью был опубликован в телеграм-канале "Пул №3".

Сегодня Александр Лукашенко заявил, что ранее опубликовал не весь разговор Берлина и Варшавы. Президент даже анонсировал новую сенсацию о перехваченном телефонном разговоре.