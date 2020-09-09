Лукашенко объявил о новой "сенсации" в переговорах Берлина с Варшавой

Он рассказал, что часть разговора была не опубликована

Белорусский лидер заявил, что общественность ждет новых деталей из разговора Берлина и Варшавы, который удалось перехватить местным спецам. Об этом стало известно со слов журналиста Романа Бабаяна, который участвовал в интервью с Александром Лукашенко.

Так, сообщается, что глава Республики передал полную запись директору ФСБ РФ Александру Бортникову. Если тот решит поделиться деталями с публикой, предстоит новая сенсация, передает радиостанция "Говорит Москва".

Кроме того, Лукашенко рассказал, что перехватить разговор удалось благодаря станции радиоэлектронной разведки в Гродно, которая снабжена суперсовременной техникой.

Ранее "Утро.ру" поделилось мнением ветерана ФСБ, который оценил подлинность перехваченного разговора.

Ольга ФЕДОРОВА

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