Он рассказал, что часть разговора была не опубликована

Белорусский лидер заявил, что общественность ждет новых деталей из разговора Берлина и Варшавы, который удалось перехватить местным спецам. Об этом стало известно со слов журналиста Романа Бабаяна, который участвовал в интервью с Александром Лукашенко.

Так, сообщается, что глава Республики передал полную запись директору ФСБ РФ Александру Бортникову. Если тот решит поделиться деталями с публикой, предстоит новая сенсация, передает радиостанция "Говорит Москва".

Кроме того, Лукашенко рассказал, что перехватить разговор удалось благодаря станции радиоэлектронной разведки в Гродно, которая снабжена суперсовременной техникой.

Ранее "Утро.ру" поделилось мнением ветерана ФСБ, который оценил подлинность перехваченного разговора.

