Ветеран ФСБ оценил подлинность перехваченного разговора Лукашенко о Навальном

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Запись разговора об "отравлении" Навального между Берлином и Варшавой вполне могла быть смонтирована, считает ветеран ФСБ Алексей Петрушин.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусским спецслужбам удалось перехватить тайные переговоры между Польшей и Германией. Президент заявил, что это станет сенсацией в международном пространстве и не соврал – запись сейчас активно обсуждают не только политики, но и простые граждане, которые не стесняются в откровенных высказываниях на этот счет.
Эксперты полагают, что с технической точки зрения перехватить разговоры реально, поскольку у белорусов довольно сильный отдел спецслужб. Однако Петрушин сомневается, что запись оказалась подлинной.
"Можно предположить, что [запись] смонтирована", – сказал он в разговоре с URA.RU.
Ветеран предположил, что в ближайшее время стоит ждать большого количества громких заявлений и вбросов. Для того, чтобы оценивать, как он сказал, "игры спецслужб", нужен независимый участник расследования, который сможет оценить запись и сделать выводы.
Содержание переговоров Варшавы и Берлина оценил и историк спецслужб Александр Колпакиди. Он отметил, что история с записью довольно странная. И больше вопросов вызывает то, почему Белоруссии есть дело до Навального, когда в самой стране все далеко не так гладко, как хотелось бы.
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