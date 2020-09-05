Особое внимание пользователи уделили высказыванию о "крепком орешке"

Перехваченный Минском телефонный разговор об "отравлении" Алексея Навального многие восприняли скептически. Журналист Дмитрий Смирнов недоумевающе спросил в своем телеграм-канале "И Путин должен это слушать?". А Роман Голованов отметил, что "своим колхозным пиаром" Лукашенко сильно подставил Москву.

"Теперь понимаю, почему Мишустин с таким страдальческим лицом слушал Лукашенко", – указал он.

Народ решил с юмором отреагировать на запись тайную запись разговора Берлина и Варшавы. Особое внимание привлекла фраза, что Лукашенко оказался крепким орешком, породив массу аналогий с известным фильмом. К примеру, пользователи Сети решили наложить прослушку на отрывок из киноленты – на удивление, она отлично подошла по звукоряду.

Люди отметили, что самым забавным фактом в этих переговорах стало то, как сотрудники европейских спецслужб нахваливают белорусского лидера.

- Алло, Ник. Как ваши дела?

- Не очень, Майк. Президент Лукашенко оказался крепким орешком.

- Информация о том, что он может отжаться от пола тысячу раз подтвердилась?

- К сожалению. Ещё я слышал, что он чертовски хорош в постели.

- Из-за него рушатся наши планы всего! Щит! — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) September 4, 2020

А Иван Ургант решил припомнить Лукашенко эпизод, когда тот взял в руки автомат.

Иван Ургант спародировал Александра Лукашенко и прогулялся с оружием (игрушечным). pic.twitter.com/gAnDB8OTNW — TUT.BY (@tutby) September 4, 2020

Некоторые подшутили над записью, вспомнив известный юмористический номер.

Срочно! Лукашенко опубликовал оригинальную версию перехвата разговора между Варшавой и Берлином! pic.twitter.com/yPNj5wuTOx — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) September 5, 2020

К слову, это не первый случай за последнее время, когда Александра Лукашенко выставляют на посмешище в Сети. До этого пользователи разнесли появление президента с автоматом в руках.

Напомним, накануне на гостелеканале Белоруссии опубликовали перехваченную запись телефонного разговора между Варшавой и Берлином о Навальном. Ранее Лукашенко анонсировал ее как "сенсацию".