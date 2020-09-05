"Лукашенко подставил Москву": в Сети высмеяли "сенсацию" из Белоруссии

"Лукашенко подставил Москву": в Сети высмеяли "сенсацию" из Белоруссии
Фото: Alexander Astafyev/TASS/www.globallookpress.com
Особое внимание пользователи уделили высказыванию о "крепком орешке"

Перехваченный Минском телефонный разговор об "отравлении" Алексея Навального многие восприняли скептически. Журналист Дмитрий Смирнов недоумевающе спросил в своем телеграм-канале "И Путин должен это слушать?". А Роман Голованов отметил, что "своим колхозным пиаром" Лукашенко сильно подставил Москву. 

"Теперь понимаю, почему Мишустин с таким страдальческим лицом слушал Лукашенко", – указал он. 

Народ решил с юмором отреагировать на запись тайную запись разговора Берлина и Варшавы. Особое внимание привлекла фраза, что Лукашенко оказался крепким орешком, породив массу аналогий с известным фильмом. К примеру, пользователи Сети решили наложить прослушку на отрывок из киноленты – на удивление, она отлично подошла по звукоряду. 

Люди отметили, что самым забавным фактом в этих переговорах стало то, как сотрудники европейских спецслужб нахваливают белорусского лидера. 

А Иван Ургант решил припомнить Лукашенко эпизод, когда тот взял в руки автомат. 

Некоторые подшутили над записью, вспомнив известный юмористический номер.

К слову, это не первый случай за последнее время, когда Александра Лукашенко выставляют на посмешище в Сети. До этого пользователи разнесли появление президента с автоматом в руках. 

Напомним, накануне на гостелеканале Белоруссии опубликовали перехваченную запись телефонного разговора между Варшавой и Берлином о Навальном. Ранее Лукашенко анонсировал ее как "сенсацию".

Евгения НАГОРСКАЯ

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