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Записи переговоров, которые, по словам Александра Григорьевича, подтверждают фальсификацию отравления Алексея Навального, были обнародованы в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Отравление подтверждается точно?" – спрашивает представитель Польши.
В ответ на это он слышит, что на войне все средства хороши, поэтому точное подтверждение – это не так важно.
Далее стороны обсуждают президента России Владимира Путина и способы, которые смогут "отбить у него охоту сунуть нос в дела Беларуси". Представители Германии и Польши сходятся на том, что самый эффективный путь – это утопить российского лидера в проблемах страны, которых в России "не мало".
В ходе короткого диалога удалось обсудить и личность президента РБ.
"Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны Президенту. Пока работаем", – подытожил собеседник из Варшавы.
Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии перехватили телефонный разговор Варшавы и Берлина. В нем говорилось, что слова немецкого канцлера Ангелы Меркель об "отравлении" Алексея Навального являются фальсификацией. Также глава Республики пообещал передать эти материалы РФ.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля