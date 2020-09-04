Ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что у него есть доказательства того, что отравление Навального - фальсификация

Записи переговоров, которые, по словам Александра Григорьевича, подтверждают фальсификацию отравления Алексея Навального, были обнародованы в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Отравление подтверждается точно?" – спрашивает представитель Польши.



В ответ на это он слышит, что на войне все средства хороши, поэтому точное подтверждение – это не так важно.

Далее стороны обсуждают президента России Владимира Путина и способы, которые смогут "отбить у него охоту сунуть нос в дела Беларуси". Представители Германии и Польши сходятся на том, что самый эффективный путь – это утопить российского лидера в проблемах страны, которых в России "не мало".

В ходе короткого диалога удалось обсудить и личность президента РБ.

"Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны Президенту. Пока работаем", – подытожил собеседник из Варшавы.