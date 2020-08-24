Некоторые решили, что пора вступиться за Николая и позвонить в органы опеки

После появления видео, как Александр Лукашенко взял в руки автомат и надел на своего сына бронежилет в ответ на угрозу протестующих штурмовать Дворец независимости, президента Белоруссии засмеяли в Сети.

На видео Лукашенко пролетает над своей резиденцией. Лидер, одетый в защитный костюм, осматривает акцию на проспекте Победителей, участие в которой приняли несколько тысяч митингующих. Он заключает, что протестующие "разбежались как крысы", когда узнали о "жарком ответе". Вместе с президентом летел его сын Николай. В то время, как лидер наблюдал за всем в иллюминатор, парень пытался спешно натянуть на себя бронежилет и каску.

В Сети ситуация с Лукашенко и его сыном вызвала массу насмешек.

Ситуационный штаб: Лукашенко, Коля (15 лет) в бронике и с Калашом, пресс-секретарь Лукашенко.



Сюр pic.twitter.com/dayemMUldi — Чай з варэннем (@belteanews) August 23, 2020

Лукашенко совсем отъехал: взял автомат и надел бронежилет pic.twitter.com/gTYI4bchnp — Сталингулаг (@StalinGulag) August 23, 2020

Один из пользователей даже сравнил Лукашенко с героем из кинокомедии "Такси" – глуповатым начальником полиции.

Александр Григорьевич Лукашенко на оппозиционном митинге pic.twitter.com/AlAsaymtjL — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 23, 2020

А девушка, которая подписана как Настя Кадетова, заявила, что сына Лукашенко пора спасать.

Мне кажется Колю Лукашенко надо спасать, я звоню в органы опеки — Настя Кадетова (@kadetovaa_) August 23, 2020

Другие нецензурно прошлись по личности президента Белоруссии, отметив, что брать в руку автомат – крайний метод.

Ранее стало известно, что Александра Лукашенко пришлось эвакуировать на вертолете.