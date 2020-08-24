Лукашенко с автоматом и его сын в бронежилете стали посмешищем

Лукашенко с автоматом и его сын в бронежилете стали посмешищем
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые решили, что пора вступиться за Николая и позвонить в органы опеки

После появления видео, как Александр Лукашенко взял в руки автомат и надел на своего сына бронежилет в ответ на угрозу протестующих штурмовать Дворец независимости, президента Белоруссии засмеяли в Сети. 

На видео Лукашенко пролетает над своей резиденцией. Лидер, одетый в защитный костюм, осматривает акцию на проспекте Победителей, участие в которой приняли несколько тысяч митингующих. Он заключает, что протестующие "разбежались как крысы", когда узнали о "жарком ответе". Вместе с президентом летел его сын Николай. В то время, как лидер наблюдал за всем в иллюминатор, парень пытался спешно натянуть на себя бронежилет и каску. 

В Сети ситуация с Лукашенко и его сыном вызвала массу насмешек. 

Один из пользователей даже сравнил Лукашенко с героем из кинокомедии "Такси" – глуповатым начальником полиции. 

А девушка, которая подписана как Настя Кадетова, заявила, что сына Лукашенко пора спасать. 

Другие нецензурно прошлись по личности президента Белоруссии, отметив, что брать в руку автомат – крайний метод. 

Ранее стало известно, что Александра Лукашенко пришлось эвакуировать на вертолете. 

Фоторепортаж
Сын Лукашенко возбудил россиянок и белорусок
Николай Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com Николай Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС
Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Евгения НАГОРСКАЯ

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