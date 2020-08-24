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После появления видео, как Александр Лукашенко взял в руки автомат и надел на своего сына бронежилет в ответ на угрозу протестующих штурмовать Дворец независимости, президента Белоруссии засмеяли в Сети.
На видео Лукашенко пролетает над своей резиденцией. Лидер, одетый в защитный костюм, осматривает акцию на проспекте Победителей, участие в которой приняли несколько тысяч митингующих. Он заключает, что протестующие "разбежались как крысы", когда узнали о "жарком ответе". Вместе с президентом летел его сын Николай. В то время, как лидер наблюдал за всем в иллюминатор, парень пытался спешно натянуть на себя бронежилет и каску.
В Сети ситуация с Лукашенко и его сыном вызвала массу насмешек.
Ситуационный штаб: Лукашенко, Коля (15 лет) в бронике и с Калашом, пресс-секретарь Лукашенко.— Чай з варэннем (@belteanews) August 23, 2020
Сюр pic.twitter.com/dayemMUldi
Лукашенко совсем отъехал: взял автомат и надел бронежилет pic.twitter.com/gTYI4bchnp— Сталингулаг (@StalinGulag) August 23, 2020
Один из пользователей даже сравнил Лукашенко с героем из кинокомедии "Такси" – глуповатым начальником полиции.
Александр Григорьевич Лукашенко на оппозиционном митинге pic.twitter.com/AlAsaymtjL— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 23, 2020
А девушка, которая подписана как Настя Кадетова, заявила, что сына Лукашенко пора спасать.
Мне кажется Колю Лукашенко надо спасать, я звоню в органы опеки— Настя Кадетова (@kadetovaa_) August 23, 2020
Другие нецензурно прошлись по личности президента Белоруссии, отметив, что брать в руку автомат – крайний метод.
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