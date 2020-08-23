Соцсети: Лукашенко эвакуировали на вертолете

Соцсети: Лукашенко эвакуировали на вертолете
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Протестующие вплотную подошли к Дворцу Независимости

В Минске в воскресенье проходит акция протестов недовольных результатом голосования на выборах президента. Как сообщают местные журналисты, главу государства Александра Лукашенко должны эвакуировать вертолетом. 

Об этом пишет оппозиционный телеграм-канал Nexta.Live. О том, что рядом со дворцом сел белый вертолет с белорусским флагом, передает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента. 

Как отмечает телеграм-канал "Сокамерник", протестующие вслед вертолету нецензурно обругали Батьку. По информации телеграм-канала Mash, ко дворцу подтянули бронемашины. Однако люди почти разошлись – они отправились к стелле. 

Видео полета воздушного судно опубликовал телеграм-канал РИА "Новости". 

При этом телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко, наоборот, прилетел на этом вертолете во Дворец Независимости, который оцепил ОМОН. В руке у Батьки, который одет в бронежилет, можно заметить автомат. Как уточняет телеграм-канал "РБК", оружие без рожка. 

Некоторые телеграм-каналы предположили, что рябом с лидером белорусов – его младший сын Коля в полной военной экипировке, пишет "Подъем".   

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что на Западе, вероятно, готовятся к свержению Лукашенко силами НАТО. 

Полина ИВАНОВА

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