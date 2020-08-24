Вашингтон должен взять ситуацию в Минске в свои руки, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин может воспользоваться кризисом власти в Белоруссии, чтобы захватить Республику и оказаться на позициях, угрожающих странам НАТО – Польше, Литве, Латвии. Президент США Дональд Трамп должен помешать этому, призывает американское издание The National Interest.

В статье, посвященной ситуации в Белоруссии, отмечается, что после выборов 9 августа там сложилась обстановка, благоприятная для вторжения России в Республику. Сделано это может быть в форме Союзного государства. Автор статьи признает, что это объединение давно обсуждается Москвой и Минском, но указывает, что Запад не должен такого допустить. А поскольку Европа увлечена своими проблемами и только вводит санкции, в дело должен вступить Трамп.

"Америка, как всегда, должна проявить инициативу", – призывает NI.

По мнению издания, это пойдет на пользу и Трампу, если он четко объявит, что США и их союзники никогда не признают "принудительный союз Белоруссии и России".

"Америка может и должна возглавить уже получившие свободу страны, чтобы помочь тем, кто отчаянно ищет ее на улицах Белоруссии", – говорится в статье.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за протестами в Республике.