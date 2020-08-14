Минск отдал Москве задержанных россиян

Минск отдал Москве задержанных россиян
Фото: Ronny Hartmann/ dpa/www.globallookpress.com
Граждане РФ попали домой после ходатайства главы российской Генпрокуратуры

32 гражданина России, которые ранее были задержаны в Минске, вернулись на родину. Об этом сообщила Генпрокуратура. 

Как говорится в заявлении, у 33-го задержанного есть белорусский паспорт, поэтому он остался в Республике. Правоохранители России продолжат разбираться со сложившейся ситуацией. 

Как стало известно "Интерфаксу", россиянам не грозит никакое преследование. Единственное – им придется провести две недели на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По словам источника, Белоруссия не выдвигала никаких условий России по передаче граждан, которая прошла в рамках жеста доброй воли. 

Россиян задержали в Минске 29 июля. В Белоруссии посчитали, что граждане РФ – сотрудники ЧВК "Вагнер". Позже в Кремле сообщили, что задержанные работают в ЧОП и летели транзитом в другую страну. Однако в Минске в эту информацию не поверили. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз говорил о том, что знает некую правду. По его словам, россиян отправили в Республику для организации беспорядков. Батька не исключал того, что выдаст россиян Украине. Позже он призвал генпрокуроров Незалежной и России приехать в Белоруссию, чтобы решить этот вопрос. 

При этом эксперты предполагали, что Лукашенко делает резкие высказывания по этой ситуации и злится, потому что ждет звонка от российского коллеги Владимира Путина. 

Полина ИВАНОВА

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