Ждет звонка от Путина: названа причина злости Лукашенко

Ждет звонка от Путина: названа причина злости Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Российский президент не торопится лично обращаться к коллеге

Александр Лукашенко хочет, чтобы Владимир Путин лично попросил его отпустить задержанных в Минске россиян. В этом украинская журналистка Юлия Витязева видит одну из причин злости лидера Республики.

По ее мнению, Батька ждет звонка от своего российского коллеги, однако президент РФ до сих пор этого не сделал.

"Вот Лукашенко и бесится",

заключила Витязева в своем телеграм-канале. А вот Владимир Зеленский уже позвонил белорусскому президенту с просьбой выдать арестованных россиян Украине. Киев считает, что 28 из 33 человек были участниками боевых действий в Донбассе.

Задержанных сотрудников ЧОП, которые летели через Белоруссию в Стамбул, призвала вернуть представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что вина россиян ничем не доказана, передают "Известия".

Напомним, что 33 россиян задержали под Минском 29 июля, заподозрив их в попытке устроить беспорядки в стране. Кремль заявил, что арестованные – сотрудники ЧОП, которые планировали вылететь в Стамбул, однако Лукашенко эти слова назвал ложью.

На недавнем выступлении перед белорусами взбешенный президент едва сдерживал себя. Он размахивал руками и даже выругался в прямом эфире.

Ранее стало известно, что Лукашенко предложил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательств в ситуации с задержанием.

Карина СИРАЗОВА

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Вячеслав Москва
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“…Александр Лукашенко хочет, чтобы Владимир Путин лично попросил его отпустить задержанных в Минске россиян. …”, у колхозника комплекс обиженного ребёнка: он понимает, что при всей его грозной риторике его никто, как серьёзного политика не воспринимает, значит, надо заставить кого-то прогнуться, т. е. позвонить и попросить. И тогда он просителю поставит условия. Например, поставлять газ в его колхоз по ценам ниже российских. Для этого и затевалась провокация.
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