Лукашенко посетовал, что не может оскорблять своих оппонентов

Александр Лукашенко обратился к белорусам накануне президентских выборов 9 августа. В ходе выступления лидер Республики не смог сдержать эмоций – ругался и размахивал руками. Завершив свою речь, президент, слухи о неважном здоровье которого ходят уже не один день, спешно удалился за сцену.

Государству никогда не удастся выиграть войну в интернете, несмотря всевозможные попытки противостоять киберугрозам, сказал Батька. И отметил, что не может опуститься до того уровня "желтизны" на котором ведут борьбу его противники.

Белорусские власти не могут оскорблять всех, кто им не нравится, выругавшись, заявил президент в прямом эфире. Лидер Республики добавил, что информационные провокаторы работают ежедневно, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. При этом, заключил Лукашенко, устроить "цветную революцию" оппозиции не удастся.

Во время обращения к народу Белоруссии президент поднял ряд важных вопросов накануне выборов. В том числе высказался о задержании россиян под Минском, обвинив Москву во лжи.

При этом ходят слухи, что выступление Александра Лукашенко было записано заранее из-за проблем со здоровьем президента.