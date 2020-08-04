Журналистка считает, что из-за состояния лидера обращение записали заранее

Ксения Собчак заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступивший с посланием к своему народу и Национальному собранию 4 августа, чувствует себя неважно. По словам телеведущей, лидер Республики постоянно кашляет и потеет, что на фоне слухов о его болезненном состоянии "выглядит жутковато".

Блондинка уверена: из-за болезни президента обращение решили записать заранее. При этом Лукашенко пообещал, что не станет "синими пальцами держаться за кресло", сообщается в ее телеграм-канале "Кровавая барыня".

Впрочем, потом Ксения заявила, что слова белорусского лидера о СМИ, которые, по его словам, пишут "всякую грязь", являются импровизацией от президента, что фактически опровергает ее раннее заявление.

Традиционное обращение Александра Лукашенко к гражданам Белоруссии проходит каждый год в апреле, но из-за коронавирусной эпидемии было перенесено. Сначала ожидалось, что послание озвучат 3 августа – именно в этот день в Республике проходит созыв Национального собрания.

Позже местные СМИ стали вещать, что причина не в пандемии, а в плохом самочувствии Батьки: сначала во время совещания с Совбезом у него на руке разглядели белую повязку, которая, предположительно, могла скрывать катетер от капельницы, а позже отдельные медиа сообщили, будто во время визита в военную часть в Минске президенту стало плохо.

Недавно белорусский лидер рассказал, что "перенес на ногах" коронавирус – правда, бессимптомно. О диагнозе он узнал 27 июля.