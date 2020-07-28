"Перенес на ногах": Лукашенко переболел коронавирусом

"Перенес на ногах": Лукашенко переболел коронавирусом
Александр Лукашенко. Фото: Jörg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Никаких симптомов инфекции у белорусского лидера обнаружено не было

Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом заявил сам белорусский лидер. Он уточнил, что инфекция протекала бессимптомно, информирует РИА "Новости". 

Лукашенко поделился, что перенес COVID-19 "на ногах". 

"Такое общее заключение врачи сделали. Бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", – поделился президент Белоруссии. 

Лукашенко не уточнил, когда именно перенес опасное заболевание. Он рассказал только, что о диагнозе узнал 27 июля. 

Сообщение о заболевании белорусского лидера в СМИ просочились еще весной. Однако власти Республики их опровергали. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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“…Не повезло Александру Григорьевичу с территорией…” – поэтому он и затащил свой колхоз в союзное государство, хотел стать президентом России. А Ельцин своим приемником выбрал Путина. Так что, пора уходить колхознику по-хорошему.
Alexander Ch
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Батька прямо как малюсенький Иосиф Виссарионович! Не хватает только где развернуться! Слева и с юга украинские нацисты, сверху прибалтийские, а справа Большой Брат!
Не повезло Александру Григорьевичу с территорией! Маловата будет! Маловата!!! 😂
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