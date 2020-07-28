Никаких симптомов инфекции у белорусского лидера обнаружено не было

Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом заявил сам белорусский лидер. Он уточнил, что инфекция протекала бессимптомно, информирует РИА "Новости".

Лукашенко поделился, что перенес COVID-19 "на ногах".

"Такое общее заключение врачи сделали. Бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", – поделился президент Белоруссии.

Лукашенко не уточнил, когда именно перенес опасное заболевание. Он рассказал только, что о диагнозе узнал 27 июля.

Сообщение о заболевании белорусского лидера в СМИ просочились еще весной. Однако власти Республики их опровергали.