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Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом заявил сам белорусский лидер. Он уточнил, что инфекция протекала бессимптомно, информирует РИА "Новости".
Лукашенко поделился, что перенес COVID-19 "на ногах".
"Такое общее заключение врачи сделали. Бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", – поделился президент Белоруссии.
Лукашенко не уточнил, когда именно перенес опасное заболевание. Он рассказал только, что о диагнозе узнал 27 июля.
Сообщение о заболевании белорусского лидера в СМИ просочились еще весной. Однако власти Республики их опровергали.
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