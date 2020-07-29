С кем встречался подхвативший коронавирус Лукашенко: названы четверо знаменитых россиян

С кем встречался подхвативший коронавирус Лукашенко: названы четверо знаменитых россиян
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии в конце июня общался с российским коллегой

Накануне стало известно, что лидер соседней страны Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Вскоре украинские СМИ принялись вспоминать, с кем из известных россиян он недавно виделся.

Так, 30 июня президент Белоруссии встретился с Владимиром Путиным. Батька побывал на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Украинское издание "Обозреватель" тут же предположило, мог ли президент Белоруссии заразить российского коллегу, ведь не известно, когда он перенес COVID-19.

Однако поводов для этого нет. Пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков вскоре после того, как Лукашенко объявил о том, что переболел "на ногах", уточнил, что у Путина нет проблем со здоровьем, пишет "Интерфакс".

Также глава Белоруссии 16 июля во время фестиваля "Славянский базар" в Витебске близко подходил к Стасу Михайлову и Филиппу Киркорову. А 17 июля Батька провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске. 

Немало за последний месяц Лукашенко общался с журналистами и посещал различные места в Белоруссии с официальными визитами. 

Ранее Батька говорил о том, коронавирус можно победить с помощью "высших сил".

Полина ИВАНОВА

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