Президент Белоруссии в конце июня общался с российским коллегой

Накануне стало известно, что лидер соседней страны Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Вскоре украинские СМИ принялись вспоминать, с кем из известных россиян он недавно виделся.

Так, 30 июня президент Белоруссии встретился с Владимиром Путиным. Батька побывал на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Украинское издание "Обозреватель" тут же предположило, мог ли президент Белоруссии заразить российского коллегу, ведь не известно, когда он перенес COVID-19.

Однако поводов для этого нет. Пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков вскоре после того, как Лукашенко объявил о том, что переболел "на ногах", уточнил, что у Путина нет проблем со здоровьем, пишет "Интерфакс".

Также глава Белоруссии 16 июля во время фестиваля "Славянский базар" в Витебске близко подходил к Стасу Михайлову и Филиппу Киркорову. А 17 июля Батька провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске.

Немало за последний месяц Лукашенко общался с журналистами и посещал различные места в Белоруссии с официальными визитами.

Ранее Батька говорил о том, коронавирус можно победить с помощью "высших сил".