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Россия начинает постепенно возобновлять международное авиасообщение, которое было прервано в качестве меры по борьбе с COVD-19. В частности, Роспотребнадзор предложил некоторым странам ЕС возобновить перелеты.
Но, как передает РБК, в столице Бельгии заявили, что страны Европейского союза откроют границы одновременно.
Осложняет ситуацию и эпидемиологическая обстановка в России. Советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар подчеркнул, что в краткосрочной перспективе российские туристы вряд ли смогут посетить страны ЕС, поскольку уровень заболеваемости по-прежнему высок.
Напомним, что Россия увеличит число открытых для туристов стран. Уже в скором времени россияне смогут улететь на Мальдивы, в Южную Корею или в ОАЭ.
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