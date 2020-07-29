Более того, Европейский союз может увеличить число стран, с которыми прекращено авиасообщение

Россия начинает постепенно возобновлять международное авиасообщение, которое было прервано в качестве меры по борьбе с COVD-19. В частности, Роспотребнадзор предложил некоторым странам ЕС возобновить перелеты.

Но, как передает РБК, в столице Бельгии заявили, что страны Европейского союза откроют границы одновременно.

Осложняет ситуацию и эпидемиологическая обстановка в России. Советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар подчеркнул, что в краткосрочной перспективе российские туристы вряд ли смогут посетить страны ЕС, поскольку уровень заболеваемости по-прежнему высок.

Напомним, что Россия увеличит число открытых для туристов стран. Уже в скором времени россияне смогут улететь на Мальдивы, в Южную Корею или в ОАЭ.