В МИД обсуждается вопрос расширения списка государств, с которыми будет возобновлено авиасообщение

Россия постепенно снимает ограничения, введенные в качестве мер по борьбе с коронавирусом. В частности, правительство РФ решило возобновить международные авиаперелеты с 1 августа 2020 года.

Сегодня в Министерстве иностранных дел обсудили возможность расширения списка стран, с которыми с августе – сентябре будет возобновлено авиасообщение. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уже в скором времени россияне, добавляет URA.RU, смогут улететь на Мальдивы или в Южную Корею.

Более того, в этот список может попасть Венгрия. "Интерфакс" отмечает, что о готовности открыть границы для русских туристов также уведомили Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что ранее стало известно, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вылететь можно будет из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.