Подозревают, что президент нездоров

Назначенное на 3 августа обращение Лукашенко к народу переносится. Причины не сообщаются. Об этом написало издание Tut.by.

Александр Лукашенко ежегодно выступает перед белорусами. Обычно мероприятие проходит в апреле – в этом году планировалось, что оно пройдет 16 числа, однако было перенесено на неопределенный срок. Причиной, как объяснил сам глава, стала общемировая ситуация с коронавирусом.

"Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто", – говорил он в конце апреля.



Позже сообщалось, что президент выступит 3 августа, однако сейчас, по некоторым данным, послание перенесли на 4 августа.

В последнее время в Сети все чаще всплывают слухи, что физическое состояние Лукашенко вызывает опасения. Некоторое время назад он заявил, что перенес коронавирусную инфекцию – по его словам, болезнь прошла в легкой форме.

Позже во время совещания по вопросу задержанных в Минске россиян на руке у Лукашенко увидели белый бинт, прикрывающий, предположительно, катетер.

Также, как пишет телеграм-канал Nexta Live, принадлежащий оппозиционному белорусскому журналисту Степану Путиле, ссылаясь на сведения анонимных источников, во время посещения войсковой части в Минске Лукашенко стало дурно. Однако, отмечают в заметке, подтверждения этой информации нет. Ролик с обращением вышел по национальному телевидению Белоруссии.

Напомним, 9 августа в республике назначены президентские выборы. Сейчас главным соперником Лукашенко считают Светлану Тихановскую.