СМИ: Названа причина паники Лукашенко перед выборами

СМИ: Названа причина паники Лукашенко перед выборами
Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
продолжениеЗадержание россиян в Белоруссии окрестили постановкой
У белорусского лидера впервые за 30 лет появилась конкуренция

Выборы в Республике приближаются. Уже совсем скоро, 9 августа, гражданам предстоит определиться, кто возглавит государство в ближайшие несколько лет. 

В период предвыборной кампании не все проходит гладко. Несколько дней назад на территории страны оказались 33 "российских наемника", которые вызвали немало шума в СМИ и охладили и без того шаткие (в последнее время) отношения Москвы с Минском. По версии белорусских властей, задержанные якобы замышляли организовать провокацию и сорвать предвыборную кампанию. 

Кроме того, у бессменного лидера Республики Александра Лукашенко впервые за 30 лет правления появились реальные конкуренты в борьбе за президентское кресло. Ими стали Вероника Цепкало, супруга бежавшего в Россию бизнесмена, который завещал ей продолжить борьбу, Светлана Тихоновская – ее многие СМИ окрестили единственной реальной соперницей действующего главы государства, – и Мария Колесникова, жена бывшего банкира Виктора Бабарико, которого вместе с сыном взяли под стражу. 

Advance утверждает, что именно из-за наличия конкурентов президент Белоруссии в настоящий момент находится в растерянности и, несмотря на радужные политические прогнозы со стороны западных журналистов, продолжает расчищать себе дорогу к креслу, действуя достаточно жестко. 

Ранее в СМИ появились слухи о том, что у Лукашенко начались проблемы со здоровьем. Батька прямо перед выборами отложил выступление.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Вкус как из бочки: рецепт засолки огурцов на зиму

Хрустящее блюдо порадует домочадцев

"Приумолкли наши старшие братья": Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

Глава указал на "хвост" в России в этом деле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей