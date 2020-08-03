У белорусского лидера впервые за 30 лет появилась конкуренция

Выборы в Республике приближаются. Уже совсем скоро, 9 августа, гражданам предстоит определиться, кто возглавит государство в ближайшие несколько лет.

В период предвыборной кампании не все проходит гладко. Несколько дней назад на территории страны оказались 33 "российских наемника", которые вызвали немало шума в СМИ и охладили и без того шаткие (в последнее время) отношения Москвы с Минском. По версии белорусских властей, задержанные якобы замышляли организовать провокацию и сорвать предвыборную кампанию.

Кроме того, у бессменного лидера Республики Александра Лукашенко впервые за 30 лет правления появились реальные конкуренты в борьбе за президентское кресло. Ими стали Вероника Цепкало, супруга бежавшего в Россию бизнесмена, который завещал ей продолжить борьбу, Светлана Тихоновская – ее многие СМИ окрестили единственной реальной соперницей действующего главы государства, – и Мария Колесникова, жена бывшего банкира Виктора Бабарико, которого вместе с сыном взяли под стражу.

Advance утверждает, что именно из-за наличия конкурентов президент Белоруссии в настоящий момент находится в растерянности и, несмотря на радужные политические прогнозы со стороны западных журналистов, продолжает расчищать себе дорогу к креслу, действуя достаточно жестко.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что у Лукашенко начались проблемы со здоровьем. Батька прямо перед выборами отложил выступление.