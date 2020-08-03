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Выборы в Республике приближаются. Уже совсем скоро, 9 августа, гражданам предстоит определиться, кто возглавит государство в ближайшие несколько лет.
В период предвыборной кампании не все проходит гладко. Несколько дней назад на территории страны оказались 33 "российских наемника", которые вызвали немало шума в СМИ и охладили и без того шаткие (в последнее время) отношения Москвы с Минском. По версии белорусских властей, задержанные якобы замышляли организовать провокацию и сорвать предвыборную кампанию.
Кроме того, у бессменного лидера Республики Александра Лукашенко впервые за 30 лет правления появились реальные конкуренты в борьбе за президентское кресло. Ими стали Вероника Цепкало, супруга бежавшего в Россию бизнесмена, который завещал ей продолжить борьбу, Светлана Тихоновская – ее многие СМИ окрестили единственной реальной соперницей действующего главы государства, – и Мария Колесникова, жена бывшего банкира Виктора Бабарико, которого вместе с сыном взяли под стражу.
Advance утверждает, что именно из-за наличия конкурентов президент Белоруссии в настоящий момент находится в растерянности и, несмотря на радужные политические прогнозы со стороны западных журналистов, продолжает расчищать себе дорогу к креслу, действуя достаточно жестко.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что у Лукашенко начались проблемы со здоровьем. Батька прямо перед выборами отложил выступление.
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