Задержание россиян в Белоруссии окрестили постановкой

Задержание россиян в Белоруссии окрестили постановкой
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Лукашенко затеял опасную игру с Россией, считает политолог

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии – постановка со стороны Минска, и Александру Лукашенко не удастся избежать последствий. Об этом заявил политолог Тадеуш Гисзан.

Версию Белоруссии, что задержанные готовили теракт для дестабилизации ситуации в стране, французский специалист назвал абсурдной и полной противоречий. По его словам, президенту Республики всегда удавалось маневрировать между Россией и Западом, однако теперь его отношения с Владимиром Путиным накаляются.

Как заявил Гисзан, после воссоединения Крыма с Россией Лукашенко, который изначально придерживался независимой позиции, выдвинул условие – если Запад не поддержит Белоруссию, то в Республику придет Россия. Именно поэтому, по словам политолога, обвинение Москвы во вмешательстве в выборы вписывается в стратегию Лукашенко. Однако эта игра с Россией, которую ведет белорусский президент, опасна, пишет Libération.

После реакции России на обвинения стало ясно, что она застигнута врасплох. По мнению политолога, Москва не станет вмешиваться, если в Белоруссии все же начнется революция, передает RT.

Ранее обман Лукашенко с задержанием россиян удалось разоблачить.

Карина СИРАЗОВА

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