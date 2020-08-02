Журналисты нашли неопровержимые доказательства невиновности "боевиков"

Александр Лукашенко продолжает упорно доказывать, что задержанные в Минске 33 россиянина приехали в страну совсем с иными мотивами, нежели заявляет Кремль.

Как сообщал Дмитрий Песков, мужчины находились в Белоруссии транзитом, чтобы отправится в Стамбул, но опоздали на самолет. Следующего рейса они решили ждать в гостинице, где и были задержаны. Лукашенко настаивает, все подобные заявления – "полная ерунда". Военные приехали в страну без его приглашения, хотя подобное всегда согласовывают с ним лично. Теперь правоохранители будут выяснять, с какими мотивами те прибыли в Минск. Следствие обвиняет задержанных в желании дестабилизировать обстановку в стране перед выборами.

Однако журналистам удалось найти неопровержимые доказательства версии Кремля. Как пишет ИА REGNUM, билеты группы россиян находятся в свободном доступе и всю информацию по ним можно легко проверить.

Выяснилось, что мужчины купили билеты на рейс Минск-Стамбул еще 15 июля, который был запланирован чуть позднее – на 25 число. Также у них были приобретены билеты из Турции, но уже обратно в Москву на 19 октября. Белоруссия в этой цепочке выступала лишь транзитным пунктом. Напомним, россияне были задержаны в Минске 29 июля.

Эксперты полагают, что задержанием россиян Лукашенко хотел показать Западу, что не боится идти в открытую конфронтацию с Россией. Однако, если его кандидатуру выберут на грядущих выборах в стране, ему придется искать пути восстановления подпорченных отношений с Кремлем.