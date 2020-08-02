"Приумолкли наши старшие братья": Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

"Приумолкли наши старшие братья": Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава указал на "хвост" в России в этом деле

Александр Лукашенко уверен, что задержанные 33 россиянина не собирались лететь в Стамбул. Версия, которую выдвигают российские власти на проверке не подтвердилась. Об этом заявил он во время слушания доклада председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика и главы Следкома страны Ивана Носкевича. 

"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул", – заявил президент.

Лукашенко считает, что у прибывшей в Минск группы были совершенно иные цели, однако какие – неясно. Выяснить это предстоит следствию.  

Как рассказал лидер, задержанные в Минске – лишь часть от общей группы, которую планировали перебросить в страну для дестабилизации обстановки. Всего в ней насчитывается около 200 человек. Лукашенко заявил, что прибытие иностранных военных в страну возможно только в случае, если он сам дает разрешение. В этот раз об этом его никто не спрашивал. 

"И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", – приводит его слова издание "Белта". 

При этом Лукашенко попросил глав ведомств быть с задержанными помягче, поскольку они лишь солдаты и следуют приказам вышестоящего руководства – с этими людьми и следует разбираться, указал он. Также президент подчеркнул, что в стране не строят политику на вранье, а "перекрикивание" друг друга в СМИ ничего не решит и призвал российскую сторону к переговорам. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл причину визита задержанных россиян в Белоруссию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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