Глава указал на "хвост" в России в этом деле

Александр Лукашенко уверен, что задержанные 33 россиянина не собирались лететь в Стамбул. Версия, которую выдвигают российские власти на проверке не подтвердилась. Об этом заявил он во время слушания доклада председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика и главы Следкома страны Ивана Носкевича.

"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул", – заявил президент.

Лукашенко считает, что у прибывшей в Минск группы были совершенно иные цели, однако какие – неясно. Выяснить это предстоит следствию.

Как рассказал лидер, задержанные в Минске – лишь часть от общей группы, которую планировали перебросить в страну для дестабилизации обстановки. Всего в ней насчитывается около 200 человек. Лукашенко заявил, что прибытие иностранных военных в страну возможно только в случае, если он сам дает разрешение. В этот раз об этом его никто не спрашивал.

"И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", – приводит его слова издание "Белта".

При этом Лукашенко попросил глав ведомств быть с задержанными помягче, поскольку они лишь солдаты и следуют приказам вышестоящего руководства – с этими людьми и следует разбираться, указал он. Также президент подчеркнул, что в стране не строят политику на вранье, а "перекрикивание" друг друга в СМИ ничего не решит и призвал российскую сторону к переговорам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл причину визита задержанных россиян в Белоруссию.