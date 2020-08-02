Экс-кандидат в президенты Белоруссии уехал из России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии уехал из России
Валерий Цепкало. Кадр: youtube.com
Причины отъезда остаются неизвестны

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Валерий Цепкало покинул Россию. Ранее он сбежал в Москву из Минска, а теперь отправился в столицу Украины.

Пресс-секретарь экс-соперника Лукашенко Алексей Урбан рассказал, что сейчас беглец разместился в Киеве. С какой целью экс-кандидат в президенты Белоруссии прибыл в Незалежную, не уточняется, пишет "Интерфакс".

Напомним, 24 июля стало известно, что Валерий Цепкало спешно покинул страну. Снятый с предвыборной гонки кандидат на пост президента забрал свою семьи и отправился в Россию.

Позже политик заявил, что причиной его побега стала угроза быть арестованным. Доброжелатели сообщили сопернику Лукашенко, что уже дана команда о его задержании. Кроме того, правоохранители стали проявлять излишнее внимание к его детям. По словам политика, они наведались в школу и стали расспрашивать о его ребенке. Мужчина почувствовал, что ему и его семье грозит опасность, и сбежал.

Ольга ФЕДОРОВА

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