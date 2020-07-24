Соперник Лукашенко сбежал из Беларуссии

Соперник Лукашенко сбежал из Беларуссии
Валерий Цепкало. Кадр youtube.com
Он уехал глубокой ночью вместе с детьми

Снятый с предвыборной гонки кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны. Об этом сообщили источники, близкие к семье мужчины, изданию "Спутник Беларусь". 

Экс-глава Парка высоких технологий решил уехать ночью вместе с семьей и детьми. Сообщается, что он уехал в Москву, однако подробности о причинах отъезда неизвестны. 

Во время предвыборной гонки на пост президента Белоруссии выбыли два кандидата, которых считали одними из главных конкурентов Лукашенко. Заявку Цепкало отклонили, поскольку обнаружили нарушения в декларации его жены. 

Кандидатуру Виктора Барбарико сняли со скандалом. Его вместе с сыном задержали правоохранители, поскольку усмотрели угрозу нацбезопасности. Его предвыборный штаб решил оспорить снятие кандидатуры, подав заявление в суд. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Олег Миронов
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Батька не стесняясь чистит ряды конкурентов - победа будет за Батькой уже все решено с оглушительным успехом 90% за, 3% против остальные промолчали.Все занавес,выборы закончились,расслабте булки.
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