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Снятый с предвыборной гонки кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны. Об этом сообщили источники, близкие к семье мужчины, изданию "Спутник Беларусь".
Экс-глава Парка высоких технологий решил уехать ночью вместе с семьей и детьми. Сообщается, что он уехал в Москву, однако подробности о причинах отъезда неизвестны.
Во время предвыборной гонки на пост президента Белоруссии выбыли два кандидата, которых считали одними из главных конкурентов Лукашенко. Заявку Цепкало отклонили, поскольку обнаружили нарушения в декларации его жены.
Кандидатуру Виктора Барбарико сняли со скандалом. Его вместе с сыном задержали правоохранители, поскольку усмотрели угрозу нацбезопасности. Его предвыборный штаб решил оспорить снятие кандидатуры, подав заявление в суд.
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