Соперник Лукашенко назвал причину спешного побега в Москву

Соперник Лукашенко назвал причину спешного побега в Москву
Валерий Цепкало. Кадр youtube.com
Правоохранители стали проявлять излишнее внимание к нему и его семье

Снятый с предвыборной гонки кандидат на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало рассказал, почему принял решение покинуть Родину. Оказалось, что ему стало известно о готовящемся аресте.

Цепкало сообщили, что уже дана команда о его задержании. Первый сигнал поступил еще две недели назад. После эту информацию подтвердил другой источник, и мужчина решил уехать.

Кроме того, экс-глава Парка высоких технологий стал опасаться за безопасность детей. В интервью РБК он рассказал, что на днях в школу, где учится его ребенок, нагрянули работники прокуратуры и стали задавать педагогам вопросы по поводу одного из его детей.

Такое внимание к семье показалось политику угрожающим, поэтому он срочно отправился в Москву. Россию мужчина выбрал потому, что в нее можно свободно въехать из Белоруссии.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о ночном побеге Цепкало. Политик считался одним из основных конкурентов Александра Лукашенко, однако его заявку на участие в выборах отклонили, поскольку обнаружили нарушения в декларации его жены. 

Ольга ФЕДОРОВА

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