Кремль раскрыл причину визита задержанных россиян в Белоруссию

Кремль раскрыл причину визита задержанных россиян в Белоруссию
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Песков считает, что недавние события совсем не укладываются в рамки союзнических отношений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прибывшие в Белоруссию 29 июля россияне, которых впоследствии задержали по подозрению в подготовке теракта, были сотрудниками ЧОП. Они собирались улететь в Стамбул транзитным рейсом, но не успели на самолет. 

Как пишет РИА "Новости", россияне решили остановиться в одной из гостиниц Минска, пока ждали следующего вылета, однако их задержали белорусские правоохранители. Песков сообщил, что при себе у чоповцев не было никаких запрещенных предметов. В Кремле обеспокоены, что до сих пор к задержанным не разрешили пустить российского консула. 

"Безосновательное задержание 33 российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно! Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками, и граждане будут отпущены", – поделился он с журналистами. 

Песков выразил надежду, что задержанных освободят в ближайшее время. При этом он отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии – в том числе и в избирательную компанию. 

Напомним, 29 июля назад в Минске по подозрению в подготовке к госперевороту перед президентскими выборами задержали 33 россиянина. Как утверждают некоторые эксперты, таким образом Лукашенко показал Западу, что может отвесить Москве солидную пощечину без какого-либо страха. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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батюшки святы,проснулись в кремле,даже чтото промямлили
с 1 июля газ за неуплату грозились перекрыть,перекрыли?!
может тогда с 1го августа наберетесь отваги?!
соплежуи,колхозник на кую вертел с вами союз а вы как утирались так и вновь утретесь
президент,может пора и характер проявить
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