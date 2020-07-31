Песков считает, что недавние события совсем не укладываются в рамки союзнических отношений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прибывшие в Белоруссию 29 июля россияне, которых впоследствии задержали по подозрению в подготовке теракта, были сотрудниками ЧОП. Они собирались улететь в Стамбул транзитным рейсом, но не успели на самолет.

Как пишет РИА "Новости", россияне решили остановиться в одной из гостиниц Минска, пока ждали следующего вылета, однако их задержали белорусские правоохранители. Песков сообщил, что при себе у чоповцев не было никаких запрещенных предметов. В Кремле обеспокоены, что до сих пор к задержанным не разрешили пустить российского консула.

"Безосновательное задержание 33 российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно! Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками, и граждане будут отпущены", – поделился он с журналистами.

Песков выразил надежду, что задержанных освободят в ближайшее время. При этом он отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии – в том числе и в избирательную компанию.

Напомним, 29 июля назад в Минске по подозрению в подготовке к госперевороту перед президентскими выборами задержали 33 россиянина. Как утверждают некоторые эксперты, таким образом Лукашенко показал Западу, что может отвесить Москве солидную пощечину без какого-либо страха.