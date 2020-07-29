Задержанные в Белоруссии оказались россиянами - СМИ

Задержанные в Белоруссии оказались россиянами - СМИ
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Как отметил источник, постояльцев одной из гостиниц обвиняют в "дестабилизации обстановки"

В Белоруссии задержали 32 россиянина из частной военной компании "Вагнера". Как отметил источник, еще одного человека удалось поймать на юге Республики.

По данным местных СМИ, правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 человек для "дестабилизации обстановки" во время президентской кампании в ночь на 25 июля. Неизвестные заселились в одну из минских гостиниц, а через два дня покинули ее и направились в сторону одного из местных санаториев.

Там они привлекли внимание персонала своей военной одеждой и "обособленным поведением". Постояльцы принялись изучать территорию санатория. А 29 июля их задержал местный ОМОН, сообщает БелТА.

По данным источника, в настоящее время местный СК проводит проверку.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
Ответить
Появились первые заложники. Или же они сдают своих подельников. Или при первом проявлении агрессии со стороны подельников этих пустят в расход...
Вячеслав Москва
Ответить
Пусть колхозник знает, что наши ЧВС будут встречать НАТО уже в его колхозе.
1
новости партнеров

СМИ: в Белоруссии задержали боевиков частной военной компании

Пока не известно, кого телеграфное агентство Республики причислило к ЧВК

Киев поплакался ООН из-за российского парада в Крыму

На Украине заявили об угрозе региональной безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей