Как отметил источник, постояльцев одной из гостиниц обвиняют в "дестабилизации обстановки"

В Белоруссии задержали 32 россиянина из частной военной компании "Вагнера". Как отметил источник, еще одного человека удалось поймать на юге Республики.

По данным местных СМИ, правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 человек для "дестабилизации обстановки" во время президентской кампании в ночь на 25 июля. Неизвестные заселились в одну из минских гостиниц, а через два дня покинули ее и направились в сторону одного из местных санаториев.

Там они привлекли внимание персонала своей военной одеждой и "обособленным поведением". Постояльцы принялись изучать территорию санатория. А 29 июля их задержал местный ОМОН, сообщает БелТА.

По данным источника, в настоящее время местный СК проводит проверку.