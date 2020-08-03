В эфире эксперты нелестно отзывались о Лукашенко

Канал "РТР Беларусь" не стал показывать полную версию российской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Ток-шоу с телеведущим, где начали обсуждать задержание россиян в Республике, решили "урезать", ограничившись обсуждением ситуации на Украине.

В телеэфире прозвучали различные оценки недавнего события, в том числе и те, которые выставляли действия официального Минска и президента Белоруссии Александра Лукашенко в не самом лучшем свете, отмечает телеграм-канал "Методичка".

ТВ-передача, на которой многие эксперты решили осветить ситуацию с задержанием россиян, вышла в эфире в 23:10 мск, сообщает WarGonzo.

Задержание россиян, обвинявшихся в причастности к ЧВК "Вагнера" и попытке создания массовых беспорядков в стране, произошло 29 июля. Сначала Минск сообщил, что они подозреваются в подготовке к теракту, а затем уточнил, что к гражданам РФ могут применить призыв к насильственным действиям против правоохранительных органов и организацию массовых беспорядков. Москва заявила, что граждане РФ являются сотрудниками ЧОП, которые летели в Стамбул, а в Белоруссии находились транзитом.

Эксперты считают, что этим задержанием Лукашенко хотел показать Западу, что не боится идти в открытую конфронтацию с РФ. Однако, если его кандидатуру выберут на грядущих выборах в стране, ему придется искать пути восстановления отношений с Москвой.