Обострение конфликта с Россией может обернуться революцией в Республике

Разрыв отношений между Москвой и Минском приведет к потере Белоруссией половины экономики. Для президента Александра Лукашенко это означает крах, поскольку революция в его стране в этом случае неизбежна. В этом убежден директор Института социально-экономических исследований при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его мнению, высокий уровень жизни в Белоруссии был достигнут благодаря поддержке со стороны России. Если торговые, логистические, туристические и другие связи будут разорваны, белорусы с голоду, конечно, не умрут, но половину благосостояния потеряют точно. Населению это не нужно, поэтому большинство граждан выступают за развитие отношений с Россией.

Не стремятся к разрыву отношений с Москвой и оппозиционеры, поскольку понимают, что в этом случае они получат в свое управление гораздо более бедную страну, чем сейчас, приводит "Украина.ру" мнение эксперта.

Лукашенко пытается укрепить свои позиции, заставляя российское руководство пойти на ряд экономических уступок. Пока Москва дает понять, что не собирается поддаваться шантажу. Если у России хватит сил устоять и показать, что давление на нее – это бесперспективный путь, истерией со стороны Лукашенко все и закончится. В противном случае для России серьезного ущерба от разрыва отношений с Белоруссией не будет, а вот для действующих белорусских властей наступит катастрофа.

"Это гарантия революции, очень серьезных социальные неприятностей", – высказался Зубец.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. На пост претендуют пять кандидатов, в том числе бессменный с 1994 года лидер Александр Лукашенко. Ранее в Минске был арестован Виктор Бабарико, которого называли главным соперником Лукашенко на нынешних выборах. До прихода в политику Бабарико более 20 лет возглавлял "дочку" Газпрома – Белгазпромбанк. Еще один кандидат Валерий Цепкало, которому ЦИК республики отказал в регистрации, бежал из Минска в Москву, а затем уехал в Киев.

На днях в Белоруссии были задержаны россияне, которых заподозрили в подготовке теракта в Минске. Эксперты уже назвали операцию "постановочной".