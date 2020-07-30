Задержанных в Минске россиян подозревают в подготовке теракта

Задержанных в Минске россиян подозревают в подготовке теракта
Фото: Frank May/picture alliance/www.globallookpress.com
В Белоруссии ищут 200 "боевиков"

Совбез Белоруссии объявил, что после задержания 33 россиян, которых считают членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают, что граждане РФ пытались подготовить теракт.

Об этом рассказал госсекретарь Совбеза Андрей Равков журналистам. Также стало известно, передает белорусское издание Tut.by, что в Белоруссии якобы находится около 200 "боевиков", которых разыскивают правоохранители. 

Сегодня же задержанные россияне дают показания в рамках следственных мероприятий. При этом сообщается, что при задержании у граждан РФ не было никаких запрещенных предметов, а обвинения им до сих пор не предъявили, хотя и допросили каждого.

О задержании россиян стало известно накануне. В Белоруссии заявили, что они являются бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Среди задержанных оказались люди, которые воевали в Донбассе. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко экстренно созвал совещание Совбеза. Глава Республики распорядился обратиться в Россию за разъяснениями.

После этого появились сообщения, что в Минск стягивают войска. 

При этом эксперты полагают, что за этой историей может стоять Запад, чтобы пошатнуть власть Лукашенко, либо эта ситуация возникла для того, чтобы "оправдать" слухи о вмешательстве России в выборы президента Белоруссии.  

Полина ИВАНОВА

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