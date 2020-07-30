В Белоруссии экстренно созвали кандидатов в президенты

ЦИК обсуждает с претендентами на высокий пост безопасность на митингах

В Белоруссии ожидается митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Предполагается, что на улицы выйдут 75 тысяч человек. Перед началом ЦИК Республики созвал встречу с теми, кто будет бороться за пост главы страны.

Как пишет издание Telegraf.by, кандидатов предупредили о возможных провокациях на митингах. Во время пикетов власти усилят меры безопасности – на улицах поставят дополнительные рамки и станут тщательнее досматривать пришедших. 

Участникам встречи также сообщили, что в стране могут ограничить интернет, рассказал Андрей Дмитриев, передает "Наша Нiва". 

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. 

Полина ИВАНОВА

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