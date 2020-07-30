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В Белоруссии ожидается митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Предполагается, что на улицы выйдут 75 тысяч человек. Перед началом ЦИК Республики созвал встречу с теми, кто будет бороться за пост главы страны.
Как пишет издание Telegraf.by, кандидатов предупредили о возможных провокациях на митингах. Во время пикетов власти усилят меры безопасности – на улицах поставят дополнительные рамки и станут тщательнее досматривать пришедших.
Участникам встречи также сообщили, что в стране могут ограничить интернет, рассказал Андрей Дмитриев, передает "Наша Нiва".
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.
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