ЦИК обсуждает с претендентами на высокий пост безопасность на митингах

В Белоруссии ожидается митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Предполагается, что на улицы выйдут 75 тысяч человек. Перед началом ЦИК Республики созвал встречу с теми, кто будет бороться за пост главы страны.

Как пишет издание Telegraf.by, кандидатов предупредили о возможных провокациях на митингах. Во время пикетов власти усилят меры безопасности – на улицах поставят дополнительные рамки и станут тщательнее досматривать пришедших.

Участникам встречи также сообщили, что в стране могут ограничить интернет, рассказал Андрей Дмитриев, передает "Наша Нiва".

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.