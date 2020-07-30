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Под Псковом и Невелем формируются две группы, цель которых – устроить провокации в Белоруссии. Об этом рассказал кандидат в президенты Республики Андрей Дмитриев после экстренной встречи, которую устроил ЦИК.
Как пишет "Интерфакс", претендент на высший пост также сообщил, что этой информацией с ним и другими претендентами на высокий пост поделился госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
Дмитриев также вновь озвучил информацию о том, что на территории Белоруссии находятся около 200 "боевиков", которых ищут.
В Белоруссии 29 июля задержали 33 россиян, которые якобы входят в ЧВК "Вагнер". Их подозревают в подготовке теракта. Российского посла в Минске вызвал МИД Белоруссии и потребовал объяснить, какая цель была у задержанных.
В Кремле уже отреагировали на эту ситуацию и заявили о том, что частные военные компании в России вне закона. Там также отметили, что не признают то, что среди задержанных есть украинцы, как сообщалось ранее.
По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы
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