Лукашенко отвернулся от России после визита Помпео в Минск - СМИ

Лукашенко отвернулся от России после визита Помпео в Минск - СМИ
Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
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Белорусский лидер решил пойти против ближайшего союзника и "главного благодетеля" Республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал все больше отдаляться от России после визита в феврале текущего года в Минск главы Госдепа США Майка Помпео. Об этом пишет американское издание New York Times, комментируя вчерашние события в столице Республики с задержанием 33 россиян якобы то ли за терроризм, то ли за планы устроить беспорядки в соседней стране.

"Лукашенко давно искусно маневрирует между Россией и Западом, чтобы извлечь для своей страны политические и экономические выгоды. Однако в последние месяцы он все больше отдаляется от Москвы, особенно после визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео", – говорится в статье.

Издание отмечает, что это был первый с 1990-х годов приезд американского высшего должностного лица в Белоруссию. Именно после визита Помпео Вашингтон спустя десять лет наконец назначил посла в Минске. Также обе страны договорились улучшить свои ранее замороженные отношения.

Одновременно в статье подчеркивается, что Батька правит белорусами "железным кулаком" уже в течение 26 лет. При этом в последние несколько недель Лукашенко активно распространяет мысль о том, что широкое общественное недовольство проистекает из иностранного вмешательства, а не из его собственной непопулярности. А события, которые произошли накануне, должны подтвердить его россказни.

"Лукашенко уже давно обвиняет иностранцев в своих бедах, но только недавно обратил свою пропагандистскую машину против России, а не на западные державы, такие как США, которые ранее были его любимой мишенью", – говорится в материале.

Авторы напоминают, что долгое время РФ была ближайшим союзником и "главным благодетелем" Белоруссии, и народы этих двух стран связаны между собой языком, схожими политическими системами и общим уважением к многим аспектам Советского Союза. Но отношения резко испортились между странами, когда президент России Владимир Путин стал "подталкивать" Александра Григорьевича к созданию единого государства, пишут американцы.

В NYT Батьку назвали человеком "с непредсказуемым поведением и дикими заявлениями".

Кроме того, авторы статьи обратили внимание, как вчера брали белорусские силовики российских граждан и что при них было. В частности, среди вещей, изъятых в ходе задержания, обнаружены банкноты и телефонные карточки из Судана, что наводит на мысль о том, что россияне, возможно, направлялись в Северную Африку или из нее, а не выполняли миссию, нацеленную на дестабилизацию в Белоруссии.

Добавим, что сначала из Минска сегодня поступала информация об обвинениях граждан РФ в терроризме, потом их заподозрили в подготовке и организации массовых беспорядков. Между тем в Кремле все отрицают и ждут от руководства Белоруссии развернутых объяснений в происходящем с нашими гражданами.

Напомним, выборы старого или нового президента Республики должны состояться 9 августа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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