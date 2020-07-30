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В Белоруссии могут отключить интернет. Такие меры будут приняты, если власти поймут, что работа социальных сетей и мессенджеров угрожает проведению легитимных выборов в стране.
Об этом проинформировал СМИ кандидат на пост руководителя государства Андрей Дмитриев, пишет "Свободная пресса".
Ранее он говорил, что на экстренной встрече в ЦИК предупредили о группировках, которые якобы формируются для срыва выборов в государстве. Ячейки собираются под Псковом и Невелем.
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