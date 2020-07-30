Кандидат на высший пост в стране уверена, что силовики не пойдут против безоружного народа

Белорусские граждане выходят на акции протеста исключительно в мирных целях, а оппозиция не хочет никакой революции. Об этом заявила основной оппонент действующего главы Республики Александра Лукашенко в президентской гонке Светлана Тихановская.

"У нас нет оружия, нет намерений каким-то образом кровь проливать. Мы хотим сделать все мирно и честно", – сказала независимый кандидат в интервью российскому изданию "Лента.ру".

По ее мнению, Лукашенко пытается запугать народ демонстрацией учений по разгону демонстрантов. Она подчеркнула, что оппозиционеры против всяких майданов. Она надеется, что силовики не выступят против собственного народа.

"Люди, которые сейчас на местах, – милиционеры, омоновцы и солдаты – они тоже это понимают", – полагает Тихановская.

Кандидат ожидает, что белорусские правоохранители переступят через свой страх и "не выполнят преступный приказ", если таковой будет отдан властями.

Два дня назад Лукашенко посетил военную часть №3214 внутренних войск МВД Республики, где ему, в том числе, показали работу силовиков в условиях массовых беспорядков.

А накануне, напомним, в Белоруссии задержали 33 россиянина. Граждан РФ подозревают в якобы подготовке терактов в стране и организации массовых беспорядков, что отрицают в Москве и во что не верят даже на Западе.

Между тем, в отношении блогера Сергея Тихановского, супруга оппонентки Лукашенко, который был арестован 29 мая в ходе пикета и против которого уже заведено уголовное дело по ряду статей, инкриминировано еще одно – по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

