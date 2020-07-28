"Скоро допрыгаемся": Лукашенко сделал неутешительный прогноз из-за митингующих белорусов

"Скоро допрыгаемся": Лукашенко сделал неутешительный прогноз из-за митингующих белорусов
Александр Лукашенко. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент считает, что провокации со стороны протестующих ни к чему хорошему не приведут

Александр Лукашенко посетил военную часть №3214 внутренних войск МВД Белоруссии и во время визита высказал недовольство поведением граждан, которые выходят на акции протеста. Президент беспокоится, что вскоре белорусским властям предется как в детском саду возиться с гражданами, которые выходят на митинги.

Как сообщает информационное агенство "Белта", поводом для критики президентом Белоруссии сограждан стало одно из видео с митингов в Минске, которое он посмотрел. Особенно главу государства удручило то, некоторые протестующие нападают на милиционеров и пинают их ногами. Обращаясь к представителям МВД, Лукашенко заявил, что нельзя допускать такого. А митингующие, в свою очередь, не должны вестись на провокации, а также не должны обижать правоохранителей. Иначе, по мнению лидера нации, стране придется нянчиться с протестующими гражданами, как с детьми в детском саду.

"Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", – сказал Лукашенко, обращаясь к силовикам.

Также, подчеркнул Батька, граждане, выходящие на акции протеста, должны понимать, что милиционеры тоже находятся у себя дома (в Белоруссии) и никому не позволено бить их, тем более ногами. 

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко не исключил, что ему придется привлекать военных для разгона протестных митингов. Хотя, по его словам, у него нет особого желания это делать.

Александра ЛЕОНИДОВА

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