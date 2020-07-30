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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую считают главным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко, собрала на митинг в свою поддержку не меньше 25 тыс человек. Об этом сообщает "TUT.by".
Отмечается, что такие цифры приводит правозащитный центр "Весна".
Мероприятие проходит в минском парке Дружбы народов в рамках агитационного пикета. По данным телеграм-канала WarGonzo, "некто (белорусские спецслужбы) полностью положили мобильную связь (интернет) на главном оппозиционном митинге сезона".
Новае відэа з дрону.— Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020
Мора людзей!
Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB
Судя по видео польского спутникового телеканала "Белсат", людей на митинг пришло действительно очень много.
По последней информации правозащитников, на нем уже насчитали 34 тыс человек.
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