На агитационный пикет пришли свыше двадцати тысяч человек

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую считают главным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко, собрала на митинг в свою поддержку не меньше 25 тыс человек. Об этом сообщает "TUT.by".

Отмечается, что такие цифры приводит правозащитный центр "Весна".

Мероприятие проходит в минском парке Дружбы народов в рамках агитационного пикета. По данным телеграм-канала WarGonzo, "некто (белорусские спецслужбы) полностью положили мобильную связь (интернет) на главном оппозиционном митинге сезона".

Новае відэа з дрону.



Мора людзей!



Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Судя по видео польского спутникового телеканала "Белсат", людей на митинг пришло действительно очень много.

По последней информации правозащитников, на нем уже насчитали 34 тыс человек.