Кремль отреагировал на задержание россиян в Минске

Кремль отреагировал на задержание россиян в Минске
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве надеются, что права граждан РФ будут соблюдаться в Белоруссии

Кремль впервые прокомментировал ситуацию с задержанием россиян, которые, по версии Минска, являются членами ЧВК "Вагнер". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что наши страны – союзницы, поэтому говорить о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в соседнем государстве нельзя. 

Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Как передает РИА "Новости", у Москвы пока нет полной информации о произошедшем в Минске. Песков указал на то, что нет данных о противоправных действиях, которые могли послужить причиной задержания 33 россиян. 

Пресс-секретарь также добавил, уточняет РИА "Новости", что Москва не признает, будто среди задержанных есть украинцы. Все они – граждане РФ. Песков подчеркнул, что в нашей стране частные военные компании находятся вне закона. 

Накануне стало известно о задержании россиян, среди которых, по некоторым данным, были люди, участвовавшие в конфликте на Донбассе. В Белоруссии подозревают, что граждане РФ пытались подготовить теракт. Возбуждено уголовное дело. 

На Украине уже заявили, что будут добиваться экстрадиции задержанных. Эксперты связали эту ситуацию с грядущими выборами президента в Белоруссии. 

Полина ИВАНОВА

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