МИД Незалежной держит ситуацию под контролем

Стало известно, что правоохранительные органы Украины намерены принимать определенные действия для того, чтобы задержанных в Белоруссии россиян передали им. Этим вопросом будут заниматься специалисты.

Такую информацию сообщили представители пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, пишет РИА "Новости". Также в ведомстве дополнили, что они держат сложившуюся ситуацию под контролем. По словам представителей МИД, не исключено, что задержанные россияне участвовали в боевых действиях, которые проходили в Донбассе.

Напомним, накануне в Белоруссии задержали 33 жителя России. Их подозревают в организации теракта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Задержанных уже допросили, но по последним данным, обвинений им пока не предъявили.

Также специалисты отметили, что при россиянах не было никаких запрещенных предметов. По данным из средств массовой информации, в Белоруссии сейчас якобы находятся 200 боевиков, которых ищет полиция.

Ранее "Утро.ру" писало, что среди задержанных могут быть граждане Украины, которые получили российские паспорта.