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Первый президент Украины заменит Леонида Кучму в переговорах по Донбассу. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Незалежной.
Как пишет "112 Украина", Леонид Кравчук дал добро после переговоров с Владимиром Зеленским.
Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу 28 июля по собственному желанию. Тогда президент Украины поблагодарил коллегу за работу.
Лидер украинцев рассматривал несколько кандидатур на эту должность, но отмечал, что решать конфликт в Донбассе должен человек, которого уважают в Незалежной и у которого есть опыт.
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