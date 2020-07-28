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Один из главных представителей контактной группы Украины по Донбассу больше не будет участвовать в переговорах. Об этом сообщила пресс-служба президента Незалежной Владимира Зеленского.
Как говорится в заявлении, глава государства поблагодарил Леонида Кучму за необходимую и непростую работу в Минском процессе. Отмечается, что экс-президент сам решил уйти с этой работы.
Кучма подчеркнул, что за последний год переговорщики достигли значительного прогресса.
Экс-глава страны был членом Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе чуть больше года.
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