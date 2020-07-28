Киев рассчитывает на американские корабли и оружие

Украинские власти надеются на то, что Вашингтон будет поддерживать военный потенциал Незалежной, чтобы прекратить доминирования Российской Федерации в Черном и Азовском морях. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Дипломат отметил, что Киев продолжит закупать американские ракетные комплексы "Джавелин". Кроме того, добавил он, соборной необходимо модернизировать свои Военно-морские силы.

Пан Ельченко напомнил, что в прошлом году Незалежная получила от партнеров из Штатов пару кораблей типа Island. По его словам, на сегодняшний момент Киев готов купить еще 16 новых американских катеров Марк VI, которые оснащены необходимым вооружением, сообщает "24 канал".

"Утро.ру" уже неоднократно писало о бравурных украинских заявлениях по поводу закупок у Вашингтона небольших патрульных катеров Mark VI. В середине июня текущего года стало известно, что Госдеп утвердил поставку киевскому режиму вооружения на общую сумму в $600 млн, в том числе вышеозначенных судов с их полным оснащением.

Между тем не понятно, как Незалежная будет расплачиваться с американскими союзниками, поскольку таких денег в бюджете страны вовсе нет, о чем позже в июле говорил российско-украинский политолог Владимир Корнилов.

Как и не известно, каким образом стратеги соборной вместе с американцами намерены заставить Москву перестать "играть мускулами" в Черном и Азовском морях при помощи катеров супротив крейсеров и фрегатов ЧФ РФ, а также всевозможных береговых бастионов ЗРК, БРК и расчетов ЗРС С-400 в Крыму.

