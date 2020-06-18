В Госдепе решили сдержать "играющую мускулами" Россию

В Госдепе решили сдержать "играющую мускулами" Россию
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
США поставят Украине катеров и пушек на 600 миллионов долларов

Госдеп утвердил поставку вооружений и техники Украине на сумму $600 миллионов. В списке – 16 патрульных катеров Mark VI, 32 автоматические корабельные пушки MSI Seahawk A2, 20 электрооптических и инфракрасных радаров марки FLIR, 40 пушек калибра 30 мм MK44, а также акустические комплексы и системы определения "свой-чужой".

Ранее посольство США в Киеве отчиталось о получении ракет для ПТРК "Джавелин" и средств связи и амуниции на сумму $60 миллионов.

Как пишет Defense News, в США уверяют, что поставка катеров и корабельных пушек обусловлена желанием сдержать Россию от "игры мускулами" перед Украиной в Керченском проливе, а также в двух портах – Мариуполе и Бердянске.

Интересно, что эта помощь не безвозмездная. Киев покупает катера и вооружение на государственные средства при определенной финансовой помощи Госдепа ($250 миллионов). Проще говоря, Украина получает товар со скидкой.

В США уверены, что катера Mark VI станут отличной заменой украинским речным катерам, которые не могут эффективно действовать на большой воде.  

Mark VI – это небольшой патрульный катер, он немного больше украинского "Гюрза" и рассчитан на десять человек экипажа. Вооружен двумя пушками Мк 38 калибра 25 миллиметров. Стоит Mark VI порядка $15 миллионов.

Александр ИЛЬИН

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