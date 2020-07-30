Киев потребовал от Минска выдать всех задержанных россиян для суда

Киев потребовал от Минска выдать всех задержанных россиян для суда
Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинские силовики объявили, что давно следят за деятельностью бойцов ЧВК Вагнера

Все задержанные накануне в Белоруссии граждане России должны предстать перед правосудием Незалежной. Об этом сегодня заявили в Службе безопасности Украины.

В ведомстве считают, что Минск должен экстрадировать россиян в Киев, в связи с чем СБУ выступила с такой инициативой и через Офис Генпрокурора страны намерена обратиться с соответствующим ходатайством.

Отмечается, что украинские спецслужбисты собрали достаточно доказательств "о военных преступлениях" в Донбассе ЧВК "Вагнер", представителей которых якобы задержали в Белоруссии.

"Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины", – сообщает пресс-служба СБУ.

Там подчеркнули, что давно следят за деятельностью участников частной военной компании.

Накануне российский писатель Захар Прилепин признался, что среди задержанных есть бойцы его бывшего батальона, воевавшего в ДНР. За подобное заявление его резко раскритиковали в Москве.

В Киеве на события в Минске отреагировали быстро. Так, экс-глава украинского МИД Павел Климкин предложил белорусским властям передать россиян Незалежной, а уж там будет их обменивать на украинцев, осужденных в РФ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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