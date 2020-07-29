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Заявления известного российского писателя Захара Прилепина о том, что некоторые из задержанных сегодня ночью в Белоруссии человек воевали в его батальоне в Донбассе, могут отозваться для них серьезными последствиями. Такое мнение высказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Он считает, что, находясь на территории РФ, Прилепин просто подставляет соотечественников, которые находятся за пределами страны.
"Теперь его заявления можно "пришить" к делу: раз эти люди воевали там, значит и сюда приехали воевать", – сказал в комментарии "Московскому комсомольцу" бывший силовик.
Кроме того, Михайлов назвал "идиотами" тех, кто подтверждает, что задержанные в Минске имеют отношение к ЧВК Вагнера.
Напомним, белорусские правоохранители задержали 33 человека с российскими и украинскими паспортами. Никаких обвинений им пока не предъявлено.
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