Украинский лидер предложил построить летательный аппарат, чтобы показать силу и мощь страны

Накануне, 29 июля, Владимир Зеленский побывал на открытии нового корпуса киевской больницы "Охматдет". На мероприятии президент Украины произнес перед журналистами речь, наделавшую немало шума. Глава государства заявил о необходимости создать к 24 августа мощную технику, способную поражать противников. Видео опубликовали в Сети.

"Ко Дню Независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные – самолеты летят, будем всех бомбить",

– сказал Зеленский перед прессой. Впрочем, таким образом президент лишь спародировал политиков, которые открывают что-то грандиозное, как он сам пояснил, лишь ради аплодисментов публики и повышения рейтингов властей.

Украинский лидер добавил, что красивые даты и какие-либо цифры значения не имеют, важен – итоговый результат. "Мы должны прекратить эту популистскую историю", – заключил Зеленский. Трансляцию выступление президента опубликовал канал "112 Украина".

Речь Зеленского стали бурно обсуждать в Сети, а некоторые местные СМИ его пародию назвали неудачной. Отреагировал на ролик и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. На своей странице в "Фейсбук" он написал, что стоило бы настоять на обнародовании результатов теста президента.

Вероятно, Омелян имел в виду анализы на алкоголь и наркотики. Их политики обычно сдают перед дебатами на президентских выборах. В прошлом году такой тест сдавал и Зеленский.

Пользователи Сети также заметили, что украинский лидер с каждым выступлением выглядит все хуже – уставшим и потрепанным. "Говорит тоже заторможенно, гримасы боли на лице", – написала журналистка Олеся Медведева в Телеграм-канале.

Ранее известный политолог заявил, что спасти Украину от кризиса поможет только отставка Зеленского.