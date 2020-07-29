Нынешний глава Незалежной рассматривает несколько претендентов на эту должность

Владимир Зеленский ведет переговоры с Леонидом Кравчуком, чтобы тот заменил ушедшего из контактной группы по Донбассу Леонида Кучму. Об этом сообщил президент Украины.

Как передает "ЛIГА.Новости", лидер украинцев считает, что заниматься переговорами должен тот, с кем идет на контакт Москва, а также кто пользуется уважением на всей территории Незалежной.

Этот человек должен не предать Украину, заявил Зеленский. И добавил, что кандидат также должен быть центристом и с опытом.

Также президент Украины рассматривает возможность заменить Кучму вице-премьером Алексеем Резниковым.

О том, что Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу, стало известно 28 июля.