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Владимир Зеленский ведет переговоры с Леонидом Кравчуком, чтобы тот заменил ушедшего из контактной группы по Донбассу Леонида Кучму. Об этом сообщил президент Украины.
Как передает "ЛIГА.Новости", лидер украинцев считает, что заниматься переговорами должен тот, с кем идет на контакт Москва, а также кто пользуется уважением на всей территории Незалежной.
Этот человек должен не предать Украину, заявил Зеленский. И добавил, что кандидат также должен быть центристом и с опытом.
Также президент Украины рассматривает возможность заменить Кучму вице-премьером Алексеем Резниковым.
О том, что Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу, стало известно 28 июля.
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