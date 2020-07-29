Переговорами по Донбассу может заняться первый президент Украины

Нынешний глава Незалежной рассматривает несколько претендентов на эту должность

Владимир Зеленский ведет переговоры с Леонидом Кравчуком, чтобы тот заменил ушедшего из контактной группы по Донбассу Леонида Кучму. Об этом сообщил президент Украины.

Как передает "ЛIГА.Новости", лидер украинцев считает, что заниматься переговорами должен тот, с кем идет на контакт Москва, а также кто пользуется уважением на всей территории Незалежной. 

Этот человек должен не предать Украину, заявил Зеленский. И добавил, что кандидат также должен быть центристом и с опытом.

Также президент Украины рассматривает возможность заменить Кучму вице-премьером Алексеем Резниковым. 

О том, что Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу, стало известно 28 июля. 

Полина ИВАНОВА

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