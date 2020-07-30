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Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудит ситуацию с задержанием 33 россиян с местным МИД. Об этом рассказал сам дипломат.
Встреча, пишет РИА "Новости", пройдет уже сегодня, 30 июля.
Как отмечает URA.RU, посольство ранее получило всю информацию о данном происшествии. В Белоруссии заявили, что задержанные – бойцы ЧВК "Вагнер". Также Совбез Республики сообщил, что возбуждено уголовное дело по подготовке теракта. Однако обвинений россиянам еще не предъявлено.
По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы
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