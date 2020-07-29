Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
582 новости
В ночь на среду, 29 июля, под Минском правоохранители Белоруссии задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом пишет БелТА.
Никаких подробностей пока не сообщается. Ситуацию еще никак не прокомментировали в пресс-службе КГБ Республики.
Во вторник у Комитета государственной безопасности Белоруссии в Минске задержали почти полсотни человек, которые пришли ходатайствовать об изменении мер пресечения для политзаключенных Виктора и Эдуарда Бабарико.
Телеграм-канал Warzone, комментируя задержание боевиков, отметил, что в Белоруссия в ближайшее время не просто рискует стать горячей точкой, а фактически является таковой.
Подборка свежих шуток от "Утро.ру" поднимет настроение
На Украине заявили об угрозе региональной безопасности